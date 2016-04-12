Северный полюс двигается на восток из-за человеческой активности - ученые
Ученые выяснили, почему географический Северный полюс Земли с 2000 года начал двигаться на восток.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CBC.
Отмечается, что за 115 лет наблюдений за местоположением полюса он сместился на 12 метров за все время. В основном он двигался в сторону Канады на 7-8 см в год. В NASA отметили, что в 2000 году полюс резко изменил курс и начался смещаться в сторону британских островов. В настоящее время движение составляет около 17 см в год, что в два раза быстрее чем ранее.
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Ученые установили, что смещение Северного полюса происходит из-за таяния ледников в Гренландии, также на это влияет таяние льдов на западе Антарктиды и прибавление массы льдов на востоке Антарктиды. Факторами изменения движения полюса были также названы потери воды и засухи в районе Каспийского моря и полуострова Индостан. Ученые отмечают, что за этими процессами стоит изменение климата, которое происходит из-за человеческого влияния.