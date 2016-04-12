Северный полюс двигается на восток из-за человеческой активности - ученые

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CBC.

Отмечается, что за 115 лет наблюдений за местоположением полюса он сместился на 12 метров за все время. В основном он двигался в сторону Канады на 7-8 см в год. В NASA отметили, что в 2000 году полюс резко изменил курс и начался смещаться в сторону британских островов. В настоящее время движение составляет около 17 см в год, что в два раза быстрее чем ранее.

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Ученые установили, что смещение Северного полюса происходит из-за таяния ледников в Гренландии, также на это влияет таяние льдов на западе Антарктиды и прибавление массы льдов на востоке Антарктиды. Факторами изменения движения полюса были также названы потери воды и засухи в районе Каспийского моря и полуострова Индостан. Ученые отмечают, что за этими процессами стоит изменение климата, которое происходит из-за человеческого влияния.