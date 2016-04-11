В Китае загрязнены 80% подземных источников воды - данные властей

Как передает "Лента.ру", такие данные содержатся в обзоре Министерства водных ресурсов страны, опубликованном изданием The New York Times.

Образцы для исследований были взяты в 2103 скважинах. Оценки загрязнения подземных источников варьируются в зависимости от их глубины и расположения. Вода из почти 33% проверенных скважин имела 4-ый класс качества, что означает, что она пригодна только для промышленного использования.

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Образцы из более 47% скважин были еще хуже и имели 5-ый класс загрязнения. В качестве основных вредных элементов исследователи выявили марганец, фтор, вещества, применяемые при производстве удобрений. В некоторых районах было обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов.

Как рассказал изданию профессор Университета Восточной Англии в Великобритании Дабо Гуань, исследование «показывает, что состояние воды является самой большой экологической проблемой Китая».