Ученые изучили темп восстановления древней фауны после триасового вымирания

Работа опубликована в журнале Nature Communications, передает "Газета.Ru".

Исследователи изучили окаменелости и остатки вулканического газа в древних осадочных породах штата Невада. Сотни миллионов лет назад здесь располагался прото-Тихий океан, омывающий берега суперконтинента Пангея. Проанализировав содержание изотопов ртути в древних окаменелостях и породах, ученые смогли сделать вывод о времени крупных лавовых извержений, вымирании и восстановлении морских экосистем.

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Оказалось, что кальмароподобные головоногие моллюски восстановили видовое разнообразие, как только прекратились вулканические извержения, в то время как экосистема морского дна восстанавливалась гораздо медленнее. Исследование показало, что губки покрывали прибрежное мелководье еще два млн лет, пока кораллы и моллюски не восстановили свою численность в объемах как до извержения.

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Триасово-юрское вымирание отмечает границу между триасовым и юрским периодами. Это одно из крупнейших вымираний мезозойской эры, глубоко затронувшее жизнь на Земле. Считается, что в это время вымерло 60% морской фауны и множество видов сухопутных рептилий.