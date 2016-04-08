Всемирный банк выделит беднейшим странам дополнительные средства на борьбу с потеплением климата

Это предусмотрено Планом действий, опубликованным в четверг международной кредитной организацией со штаб-квартирой в Вашингтоне, передает ТАСС.

В соответствии с 59-страничным документом, ежегодные ассигнования ВБ на эти цели повысятся через пять лет с нынешних $2,3 млрд до $3,5 млрд. В целом он выделяет сейчас на программы, связанные с климатом, примерно $10,3 млрд в год и планирует довести эти расходы к 2020 году до $16 млрд.

Читайте такжеГеофизики представили катастрофический сценарий будущего Земли

"Мы делаем борьбу с изменением климата одним из центральных направлений нашей работы", - заявил старший директор ВБ Джон Рум. Он отметил, что одной из целей разработанного Плана действий является также повышение уровня поддержки этих усилий со стороны частных компаний до $13 млрд в год. Международные эксперты рассчитывают, что это позволит беднейшим странам выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением по климату, заключенным в Париже в конце минувшего года.

Кроме того, средства ВБ пойдут на создание в развивающихся государствах энергетических мощностей для выработки дополнительных 30 гигаватт электроэнергии для 150 млн домов. Предполагается, что для этого будут использоваться альтернативные, экологически чистые, источники энергии.

Подготовка ВБ Плана действий приурочена к предстоящему 22 апреля открытию для подписания Парижского соглашения, которое было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Его поддержали все 195 участников форума во французской столице, условившиеся, в частности, не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Читайте такжеКличко приказал главам районов обустроить все детские площадки, скверы и парки

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 апреля пройдет церемония высокого уровня. Парижское соглашение по климату вступит в силу после того, как будет ратифицировано 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов.