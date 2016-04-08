В Финляндии на АЭС произошла утечка радиоактивных веществ

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Yle.

Согласно данным Центра ядерной и радиационной безопасности, утечка не представляет угрозы для окружающей среды.

Дозы радиационного облучения, полученные работниками АЭС, позволяют продолжать производство электроэнергии.

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В свою очередь директор отдела производства электроэнергии АЭС Микко Косонен рассматривает ситуацию как неприятную, но не слишком серьезную.

"Подобные ситуации случались за время работы станции уже около 40 раз", - сказал он.

Производство электроэнергии будет приостановлено на время ремонтных работ, начиная с понедельника 11 апреля. Ремонт продлится около недели.

Напомним, в конце марта на складе близ немецкого города Гамбург произошла утечка более тысячи литров токсичных веществ.

Вследствие химической реакции, которая произошла в результате утечки, над городом поднялась густая туча оранжевого цвета радиусом несколько сотен метров.