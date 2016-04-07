Более 2 миллионов автомобилей не выехали на улицы Мехико из-за "экологических ограничений"

Как сообщило "Радио Формула", принятые меры помогли частично разгрузить основные магистрали Мехико, однако создали дополнительную нагрузку для системы общественного транспорта, в особенности метро, передает ТАСС.

В районе столицы Мексики и ее пригородов зарегистрировано порядка 5,4 млн автомобилей.

По данным Системы наблюдения за состоянием атмосферы, в настоящее время загрязненность тропосферным озоном в долине Мехико оценивается в 130 баллов (по шкале от 0 до 200), что на 26 баллов ниже, чем во вторник. Специалисты отмечают, что частичному улучшению качества воздуха способствует ветер, дующий в южном направлении. Тем не менее, ожидается, что до конца текущей недели ситуация в районе одной из крупнейших городских агломераций мира с населением более 20 млн человек будет оставаться неблагоприятной.

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В середине марта в районе Мехико впервые за 14 лет была объявлена экологическая тревога из-за значительного превышения концентрации вредных веществ в воздухе. После этого власти объявили, что программа, запрещающая использовать машины в определенный день недели, будет распространяться на все автомобили в регионе. Новые правила, несмотря на недовольство определенной части населения и работников сферы автоперевозок, вступили в силу 5 апреля во всех 16 районах столицы и 18 муниципалитетах штата Мехико.