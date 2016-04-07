В коре Земли под толщей океана обнаружили живые организмы

Как пишет Лента.ру, исследование авторов опубликовано в журнале Scientific Reports, а кратко о нем сообщается на сайте Морской биологической лаборатории при Чикагском университете (США).

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Ученые обнаружили активное микробное сообщество в районе осадочного пруда Северный на западном склоне Срединно-Атлантического хребта. Бактерии обитают в земной коре на глубине нескольких десятков метров под толщей воды глубиной около 4,5 километра.

Возраст сообщества оценивается в восемь миллионов лет. Организмы обитают в темноте при температуре 20-25 градусов Цельсия. Это существенно ниже температуры гидротермальных источников, достигающей 400 градусов Цельсия.