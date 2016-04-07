В России заговорили об "импортозамещении" Greenpeace из-за недостатка патриотизма

По мнению представителей палаты, экологическое движение в стране должно быть прежде всего патриотически настроенным — действовать так, чтобы не мешать российской промышленности и бизнесу, передает "КоммерсантЪ".

"Сегодня мы формируем новую повестку дня для современной России — экологический патриотизм как основу национальной идеи", - заявил на форуме "Зеленый патриотизм" бизнесмен Владимир Семенов.

Кроме того, он призвал коллег противостоять западному подходу к экологии, который "базируется на таких столпах, как постмодернизм, антиглобализм, радикальный феминизм, зеленый анархизм, антиклерикализм".

Глава "Зеленого века" посетовал, что сейчас российские власти сотрудничают с критикующими их организациями: "К сожалению, многие наши зарубежные коллеги из Greenpeace и WWF ведут себя не как партнеры, а, наоборот, как заклятые друзья. Они получают внутреннюю информацию Минприроды и используют ее для критики важнейших инфраструктурных проектов государства".

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"Большая часть экологических проектов в России и других странах финансируются из-за рубежа и имеют яркий негативный оттенок",— поддержал коллегу сопредседатель Экологической палаты Вадим Петров. Его возмутило, что в России действуют зеленые организации, которые "ставят целью не экономическое развитие страны, а защиту природы".