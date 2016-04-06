На Тернопольщине предприятие своими отходами нанесло ущерб окружающей среде на 1,3 миллиона гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления СБУ, установлено, что предприятие, которое осуществляет разработку месторождений известнякового камня и его переработке на строительные материалы, с нарушением требований законодательства, вывозило отходы производства на прилегающие к карьерам земельные участки.

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Всего было загрязнено более 3 га сельскохозяйственных земель, включая плодородные почвы Збаражского и Пидволочиского районов.

По материалам СБ Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к нанесению ущерба окружающей среде.