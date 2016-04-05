Уровень загрязнения воздуха столицы Мексики превысил допустимые нормы

Как сообщила Комиссия по окружающей среде мегаполиса, в районе Бенито Хуарес уровень загрязнения достиг отметки в 155 баллов по шкале от 0 до 200. Тропосферный озон представляет угрозу здоровью человека и может повреждать растения, передает ТАСС.

Жителям Мехико и пригородов, в особенности тем, кто страдает легочными или сердечно-сосудистыми заболеваниями, было рекомендовано соблюдать повышенные меры предосторожности и свести к минимуму пребывание под открытым небом. Примечательно, что экологическая обстановка резко ухудшилась всего за несколько часов до вступления в силу новых ограничений на использование автомобильного транспорта, цель которых - сделать воздух одной из крупнейших городских агломераций мира более чистым.

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С 5 апреля и по 30 июня программа, запрещающая использовать машины в определенный день недели, будет распространяться на все автомобили, зарегистрированные в регионе, за некоторыми исключениями. Новые правила будут действовать во всех 16 районах Мехико и 18 муниципалитетах штата Мехико, где проживают более 20 млн человек. Следить за их выполнением будут свыше трех тысяч сотрудников правоохранительных органов.

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В середине марта в районе Мехико впервые за 14 лет была объявлена экологическая тревога из-за значительного превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Рассеиванию загрязнения над столицей препятствовало отсутствие ветра и высокое атмосферное давление.