Биологи обеспокоены появлением вредного моллюска в озере Рио-де-Жанейро

Как сообщила в воскресенье газета Globo, местные ученые обеспокоены этим явлением, так как опасаются, что будет нарушена экосистема водоема, передает ТАСС.

Биологи предполагают, что речь идет о моллюске вида Mytilopis leucophaeata. Однако окончательный вывод будет сделан только после проведения сложного молекулярного анализа. До настоящего момента этот организм, широко распространенный на атлантическом побережье США и Мексики, был выявлен в Бразилии лишь однажды - в 2004 году его обнаружили в Ресифи (штат Пернамбуку) на северо-востоке страны.

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Опасность, исходящая от Mytilopsis leucophaeata, связана, прежде всего, с тем, что они неприхотливы и очень быстро размножаются. Появившись в водоеме, моллюски через некоторое время лишают обитающую там рыбу привычной пищи, и она погибает. Кроме того, эти организмы засоряют водопроводные трубы и даже турбинные решетки гидроэлектростанций. Однако в случае с озером Родригу-ди- Фрейтас существует еще один риск. В августе там должны пройти олимпийские соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Ученые считают, что спортсмены после окончания игр завезут моллюска в те страны, где он никогда не встречался и может нанести большой урон как окружающей среде, так и промышленной инфраструктуре.

"Нас беспокоит вероятность распространения этого вида в других точках Бразилии и мира. Такая возможность существует, и она не сулит ничего хорошего. Когда этот моллюск попадает в водоем, его крайне сложно уничтожить. Это настоящая проблема", - уверен биолог Игор Мийахира из Университета штата Рио-де-Жанейро. "К счастью, в Родригу-ди- Фрейтас нет гидроэлектростанций или других промышленных объектов. Если бы они были, ущерб был бы гораздо больше. С другой стороны, возможно, тогда власти предприняли бы больше усилий для решения проблемы", - добавил ученый.

Исследователи пока не могут объяснить, каким образом моллюск появился в водоеме. По одной из версий, его мог завести один из заходивших в озеро катеров. По другой, это могло произойти при монтаже гигантской плавучей елки, которую уже два десятилетия ежегодно устанавливают на Родригу-ди-Фрейтас. Вместе с тем компания, ответственная за состояние искусственного дерева, опровергла эту гипотезу. Ее представители заявили, что ель всегда хранится на земле и соприкасается с водой исключительно в момент установки на озере.

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Год назад, в апреле 2015 года, ситуация вокруг Родригу-ди-Фрейтас уже оказывалась в центре внимания бразильских СМИ. Тогда это было связано с тем, что в его водах экологи обнаружили несколько тонн мертвой рыбы. По одной из версий, инцидент был вызван большим количеством бытовых отходов в водоеме. Однако власти настаивали, что причиной гибели рыбы стали природные катаклизмы - сильные дожди и непривычно низкая температура воздуха, установившаяся в регионе.