СМИ рассказали о многомиллионных расходах Германии на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую газету Thüringer Allgemeine.

Однако общая сумма расходов на Чернобыль не определена, заявили в немецком правительстве.

В правительстве ФРГ на запрос немецкой партии «зеленых» сообщили, что около 370 млн евро было выделено непосредственно в связи с аварией. Эта сумма включает в себя средства на строительство нового купола для разрушенного реактора АЭС - на него Германия выделила 97 млн евро. Еще 26 млн евро направлены в фонд, отвечающий за утилизацию радиоактивных отходов. На возведение купола и переработку отходов Берлин также запланировал выделить еще 19 млн евро.

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В период с 1986 по 1995 год Германия потратила около 200 млн евро на компенсации фермерам. На измерение уровня радиации в Украине, России и в Беларуси было направлено 7 млн евро, очищение зараженных участков обошлось Германии еще в 34 млн евро.

Авторы запроса, депутаты Бундестага от партии "зеленых" Сильвия Коттинг-Уль и Бербель Хен заявили, что эти цифры - "только верхушка айсберга". Накануне в интервью газете Die Welt, Коттинг-Уль назвала "безумием" то, что на Украине продолжают действовать 15 атомных энергоблоков.

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9 марта экологическая организация "Гринпис" опубликовала доклад "Атомные шрамы: многолетнее наследие Чернобыля и Фукусимы". Организация провела тесты в Брянской области России, Ривненской и Киевской областях Украины и обнаружила превышение допустимого содержания цезия-137 и стронция-90 в молоке, грибах, зерне и рыбе, а также в древесине, которая используется в качестве топлива и для строительства. Согласно данным «Гринпис», леса вокруг Чернобыля также остаются источниками радиации и угрожают близлежащим поселениям повторным загрязнением.

На контаминированных территориях в настоящее время проживают около 5 миллионов человек, они до сих пор подвергаются как внешнему облучению из окружающей среды, так и внутреннему через местные продукты, считают экологи.

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Справка УНИАН. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 гг. именовавшаяся 30-километровой зоной, — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.