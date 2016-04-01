В Китае целое озеро с 25 тоннами рыбы провалилось под землю (видео)
12:47, 01 апреля 2016Экология
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На дне небольшого озера, расположенного на юге Китая, образовалась огромная дыра.
Дыра поглотила 25 тонн рыбы / Cкриншот China TV
Она унесла из пруда всю воду и более 20 тонн рыбы, передает Discovery news.
Предполагается, что причиной образования дыры могла стать деятельность на карьере, который находится невдалеке.
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На данный момент известно, что дыра поглотила 25 тонн рыбы, а сумма ущерба в результате этого составила $75 тыс.
"Я впервые заметил, что уровень воды в моем водоеме упал в 4 утра, когда я осматривал мою ферму. В 9 часов утра большая часть воды и вся моя рыба ушла, как-будто в водосточный колодец", - рассказал Mashable местный фермер.
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