В Китае целое озеро с 25 тоннами рыбы провалилось под землю (видео)

Она унесла из пруда всю воду и более 20 тонн рыбы, передает Discovery news.

Предполагается, что причиной образования дыры могла стать деятельность на карьере, который находится невдалеке.

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На данный момент известно, что дыра поглотила 25 тонн рыбы, а сумма ущерба в результате этого составила $75 тыс.

"Я впервые заметил, что уровень воды в моем водоеме упал в 4 утра, когда я осматривал мою ферму. В 9 часов утра большая часть воды и вся моя рыба ушла, как-будто в водосточный колодец", - рассказал Mashable местный фермер.