В Мехико объявили о новых ограничениях на использование автотранспорта из-за загрязнения воздуха

Об этом сообщает ТАСС.

В период с 5 апреля по 30 июня программа, запрещающая использовать машины в определенный день недели, будет распространяться на все автомобили без исключения, заявил Мартин Гутьеррес Лакайо, исполнительный секретарь комиссии по окружающей среде мегалополиса. Кроме того, власти вложат порядка $2,4 млн в совершенствование системы мониторинга качества воздуха.

Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, как плохая экология влияет на численность населения

Новые правила будут действовать во всех 16 районах столицы и 18 муниципалитетах штата Мехико, где проживает более 20 млн человек. Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера заявил, что городские власти "сделают все, что в их силах" для соблюдения этих мер, нацеленных на улучшение экологической ситуации. В частности, на улицах столицы начнут убирать "лежачих полицейских" там, где это возможно, потому что процесс торможения перед ними и последующий набор скорости представляет собой "заметный источник загрязнения" атмосферы.

Читайте такжеЭкологи обвинили Opel в нарушении норм для выхлопных газов

В середине текущего месяца в районе Мехико впервые за 14 лет была объявлена экологическая тревога из-за значительного превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Благодаря введенным ограничениям количество машин на улицах мегаполиса сократилось примерно на 800 тысяч.

Населению было рекомендовано до минимума сократить пребывание вне помещений и не заниматься спортом на улице. Кроме того, власти ввели запрет на проведение ремонтных работ, в том числе на дорогах, а также на сжигание любых материалов на открытом воздухе. Рассеиванию загрязнения в небе над Мехико препятствовало отсутствие ветра и высокое атмосферное давление.