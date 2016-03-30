Экологи добились остановки военных учений на территории природного заповедника на Тернопольщине

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Госэкоинспекции Юрий Рослый, работники инспекции зафиксировали факт проезда заповедником тяжелой техники 28 марта, а также самовольное обустройство сооружений (палаток).

«Составлен акт о нанесенном окружающей среде ущерб на сумму почти 60 тыс. грн. Данный акт направлен в военную прокуратуру», – сообщил Рослый.

По его данным, на территории заповедника были обнаружены грузовые автомобили УРАЛ и «Мерседес», два джипа и квадроцикла.

«Это уже нарушением природоохранного законодательства, не говоря уже о самом намерении проводить учения со стрельбами на территории заповедника», - говорит Рослый.

По его данным, военные из Хмельниччины на обучение отправились в заповедник, руководствуясь старыми картами.

«На старых картах еще в 1982-1985 годах здесь значился полигон. Военные предупредили лишь РГА о намерении провести обучение и уехали. Руководство заповедника оперативно отреагировало, вскоре из Генштаба военным поступил приказ свернуть обучения, они все убрали за собой и вернулись на Хмельниччину», - рассказал Рослый.

Оценку данному инциденту должна дать военная прокуратура.

Справка УНИАН. Заповедник «Медоборы» - природоохранная территория в Украине, в пределах Гусятинского и Пидволочиского районов Тернопольской области. Создан в 1990 году с целью сохранения уникальных природных комплексов Подольских Товтр, генофонда растительного и животного мира.

Здесь представлены типичные для Товтровой рифовой гряды формы рельефа с окаменевшими остатками организмов Баденского и Сарматского морей, сохранились в известняках в прижизненном положении.