Экологи добились остановки военных учений на территории природного заповедника на Тернопольщине
Экологи смогли остановить военные учения на территории природного заповедника «Медоборы» на Тернопольщине.
Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Госэкоинспекции Юрий Рослый, работники инспекции зафиксировали факт проезда заповедником тяжелой техники 28 марта, а также самовольное обустройство сооружений (палаток).
«Составлен акт о нанесенном окружающей среде ущерб на сумму почти 60 тыс. грн. Данный акт направлен в военную прокуратуру», – сообщил Рослый.
По его данным, на территории заповедника были обнаружены грузовые автомобили УРАЛ и «Мерседес», два джипа и квадроцикла.
«Это уже нарушением природоохранного законодательства, не говоря уже о самом намерении проводить учения со стрельбами на территории заповедника», - говорит Рослый.
По его данным, военные из Хмельниччины на обучение отправились в заповедник, руководствуясь старыми картами.
«На старых картах еще в 1982-1985 годах здесь значился полигон. Военные предупредили лишь РГА о намерении провести обучение и уехали. Руководство заповедника оперативно отреагировало, вскоре из Генштаба военным поступил приказ свернуть обучения, они все убрали за собой и вернулись на Хмельниччину», - рассказал Рослый.
Оценку данному инциденту должна дать военная прокуратура.
Справка УНИАН. Заповедник «Медоборы» - природоохранная территория в Украине, в пределах Гусятинского и Пидволочиского районов Тернопольской области. Создан в 1990 году с целью сохранения уникальных природных комплексов Подольских Товтр, генофонда растительного и животного мира.
Здесь представлены типичные для Товтровой рифовой гряды формы рельефа с окаменевшими остатками организмов Баденского и Сарматского морей, сохранились в известняках в прижизненном положении.