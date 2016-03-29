Днепропетровщину заполонили чайки-хохотуньи, мраморные раки и бобры из Донбасса: экологи бьют тревогу

Об этом пишет "Вести".

В частности, за последние два года значительно увеличилась численность чаек-хохотуний. Птиц, которые водятся в районах Черного и Каспийского морей, теперь можно увидеть, просто гуляя по набережной Днепропетровска.

Ученые объясняют, что еще 100 лет этот вид был диковинкой для региона. В 1960-е годы их стали привлекать созданные на Днепре водохранилища. А вот массовое заселение чаек началось в последние годы. И привлекают пернатых вовсе не красоты Приднепровья, а обилие свалок. Сейчас колонии чаек-хохотуний в наших краях насчитывают уже до 1,5 тысячи пар.

Читайте такжеПричиной оползня в Китае назвали скопление грязи на огромной свалке

«Эти птицы имеют высокую пластичность в питании и гнездовании. Чайки-хохотуньи могут питаться животной пищей, но при этом могут подбирать падаль, снулую рыбу, охотиться на грызунов, собирать насекомых, также им по душе искать еду на свалках. Учитывая то, что они питаются на свалках, птицы могут быть переносчиками болезней», - говорит доцент кафедры зоологии и экологии, кандидат биологических наук ДНУ им. Гончара Александр Пономаренко.

А ихтиологи Днепропетровской области озабочены тем, что из водоемов региона практически исчезли осетровые виды рыб.

«Все осетровые в Украине - это виды, занесенные в Красную книгу. Раньше их было много, водились в водоемах региона стерлядь и шип, заплывала даже белуга. Но сейчас уровень загрязнения водоемов настолько высокий, что в ней можно найти только стерлядь, размер которой достигает 70 см. Ее видят редко, раз в год-два. Данный вид рыбы очень капризен к качеству воды», - говорит ихтиолог, кандидат биологических наук Роман Новицкий.

Читайте такжеВ Польше решили вырубить 188 тысяч кубометров леса в Беловежской пуще, экологи бьют тревогу

Зато местные ученые могут занять себя изучением нового для наших краев мраморного рака, в Днепре обосновалась уже целая популяция этого вида.

«Ежегодно в водоемах Днепропетровской области и Украины появляются новые виды. Биоразнообразие увеличивается за счет аквариумистов. В октябре прошлого года подводный охотник Александр Трушляков в котловане на Левом берегу Днепропетровска обнаружил мраморного рака. Данный вид интересен тем, что среди 14 тысяч видов ракообразных - это единственный случай, когда все существующие раки этого вида являются потомством одной самки, выведенной в 1995 году в Германии», - говорит ихтиолог Роман Новицкий.

Однако ученый не исключает и опасности, исходящей от «переселенца»: он вполне может стать разносчиком болезней, опасных для старожилов местных водоемов.

Читайте такжеУченые обнаружили положительное влияние паразитов на исчезающих животных

Немало бед могут наделать и бобры, переселение которых в регион связывают с боевыми действиями на Донбассе. Там, где эти зверьки строят себе хижины и рушат деревья, может образоваться болото и затопление леса. Поскольку это краснокнижные животные, охотиться на них нельзя. Решение проблемы экологи видят в том, чтобы вывозить грызунов на другие территории.