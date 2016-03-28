На восстановление заповедника в Орегоне, который захватили фермеры, потратят $4 миллиона

Такую цифру привел глава Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США Дэниел Эш, передает ТАСС.

По его словам, бывшие "оккупанты" оставили после себя горы мусора, уборка которого займет несколько месяцев, а также нанесли ущерб ряду зданий. Их предстоит полностью отремонтировать. При этом, как уточнил Эш, ранее власти уже потратили около 2 млн долларов на временное содержание работников заповедника, жизням которых угрожали протестующие. В целях безопасности их пришлось вывезти в соседний город и предоставить им жилье в гостиницах за счет бюджета штата.

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В начале января вооруженные фермеры захватили административное здание, небольшую автозаправочную станцию, а также несколько подсобных и складских помещений в национальном заповеднике у озера Малур. Участники акции сообщили журналистам, что выступают за возвращение земель, на которых находится созданный в 1908 году природоохранный объект, местным фермерам и лесорубам.

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Власти не удовлетворили данные требования. Они задержали лидера фермеров - 40-летнего Аммона Банди и нескольких его сторонников. В момент ареста произошла перестрелка, в результате которой один из фермеров был убит, еще один получил ранения. После задержания Банди призвал своих сторонников освободить удерживаемую территорию, они последовали его совету.

По итогам осады власти арестовали 16 фермеров, включая Банди. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью создания препятствий работе сотрудников правопорядка.