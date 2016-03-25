В Польше решили вырубить 188 тысяч кубометров леса в Беловежской пуще, экологи бьют тревогу
Министерство окружающей среды Польши утвердило новый план вырубки деревьев в Беловежской пуще, предусматривающий уничтожение 188 тысяч кубометров леса, вместо запланированных ранее 40 тысяч кубометров.
Об этом сообщил на пресс-конференции глава ведомства Ян Шишко, сообщает ТАСС.
По словам министра, это решение было принято для спасения пущи от жука-короеда. "У нас есть специалисты, которые должны сделать так, чтобы вырождение важных для ЕС природных зон прекратилось и началось восстановление", - отметил он, заверив, что речь не идет о какой-то экономической выгоде.
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С решением польских властей категорически не согласны экологи. Представители организации "Гринпис" устроили у здания министерства акцию протеста. По их мнению, лес сам справится с короедом, как это происходило на протяжении многих столетий существования Беловежской пущи.
Беловежская пуща - один из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Пуща внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.