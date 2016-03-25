Ученые: супервспышка на Солнце способна уничтожить жизнь на Земле

Из чего астрофизики сделали вывод, что Солнце способно произвести супервспышку, которая уничтожит жизнь на Земле, передает Naked Science со ссылкой на Phys.org.

Самые мощные солнечные вспышки приводят к выбросу в космос огромного количества энергии. Когда эта энергия взаимодействует с магнитным полем Земли, происходит полярное сияние.

Однако это может иметь и серьезные последствия для Земли: такая вспышка, к примеру, может привести к выходу из строя всего электронного оборудования и перебоям с электричеством.

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Самая большая наблюдаемая геомагнитная буря произошла в сентябре 1859 года, когда в сторону Земли было выброшено гигантское количество энергии: по всему миру вышла из строя телеграфная сеть, а защитный озоновый слой Земли был поврежден.

По словам ученых, солнечные извержения, по сравнению с супервспышками на других звездах, ничто.

По их словам, если подобное событие произойдет, то это будет иметь катастрофические последствия для земной атмосферы, и жизнь на нашей планете будет уничтожена.