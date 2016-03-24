Ученые назвали вид древних водорослей в честь Чингисхана

Об этом сообщает gazeta.ru.

Ученое сообщество предполагает, что бурное развитие животного разнообразия имело место в самом начале кембрийского периода, около 541 млн лет назад. Однако найденные образцы многоклеточных форм жизни, которые можно рассмотреть невооруженным глазом, относятся к эдиакарианскому периоду, предшествующему кембрию.

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Два новых вида были обнаружены летом в окаменелостях в Восточной Монголии. Один из них, Chinggiskhaania bifurcata, названный в честь Чингисхана, представляет собой длинные нити шириной 0,47 мм, собирающиеся в пучки и соединяющиеся общим основанием. Второй вид, Zuunartsphyton delicatum, названный в честь местности, где его обнаружили, представляет собой маленький кустарник, менее 3 мм в диаметре, имеющий маленькие завивающиеся нити вокруг основания, ширина которого меньше 0,1 мм.

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«Это открытие поможет нам понять больше об этом относительно неописанном периоде» - говорит доктор Дорнбос, автор исследования. Ученый уверен, что находка позволит узнать много нового о ранних формах жизни.