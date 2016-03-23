КНР введет общегосударственные стандарты качества воздуха

Об этом заявил глава Государственного метеорологического управления КНР Чжэн Гогуан, передает ТАСС.

"Учитывая растущее внимание общественности к проблеме (загрязнения воздуха), мы будем сотрудничать с управлениями по защите окружающей среды, чтобы разработать национальные стандарты классификации сильного смога. К примеру, сейчас ведется работа по созданию единого стандарта качества воздуха для Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй (Северный Китай)", - приводит в среду его слова газета "Хуаньцю шибао". "Мы усилим мониторинг загрязнителей и усовершенствуем цифровую систему прогнозов, чтобы повысить их точность", - обещал чиновник. По его словам, Китай завершит модернизацию метеорологической системы к 2020 году.

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Многие города КНР страдают от сильного атмосферного загрязнения. В осенне-зимний период 2015 года Пекин и другие крупные города страны несколько раз объявляли высший и высокий - "красный" и "оранжевый" - уровни экологической опасности из-за крайней загрязненности воздуха. Насыщение атмосферы вредоносными микрочастицами PM 2,5 в ряде мест составляло до 900 микрограмм на кубометр воздуха при рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения предельно допустимой концентрации не более 25 микрограмм на кубометр.