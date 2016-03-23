В Минске обсудили приглашение на оккупированный Донбасс экологов для оценки ситуации на "Стироле" и шахтах

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Речь идет о химическом заводе «Стирол» в Горловке, а также шахтах «Голубовская» (Кировск) и «Первомайская» (Первомайск) в Луганской области, шахте «Юный Коммунар» (Юнокоммунаровск) в Донецкой области. Так, на «Юном Коммунаре» еще в 1979 году были проведены ядерные испытания, с того времени в этой шахте необходимо регулярно откачивать воду. Если этого не делать, то ситуация приведет к загрязнению грунтовых вод и экологической катастрофе на Донбассе», - написала Олифер.

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По ее данным, в экономической подгруппе ТКГ продолжается урегулирование вопросов о восстановлении инфраструктуры, железнодорожных объектов, линий электропередач.

«Продолжается процесс заключения контрактов на поставки воды в отдельные районы Луганской области, с учетом долгов за ранее поставленную воду. Контракты будут заключены в соответствии с украинским законодательством», - написала Олифер.

Также на заседании речь шла о безопасности сотрудников Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой до миллиона жителей на всем Донбассе.

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