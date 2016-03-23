В Минске обсудили приглашение на оккупированный Донбасс экологов для оценки ситуации на "Стироле" и шахтах
На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждался вопрос приглашения международных экологов под эгидой ОБСЕ для оценки ситуации на промышленных предприятиях, которые находятся на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«Речь идет о химическом заводе «Стирол» в Горловке, а также шахтах «Голубовская» (Кировск) и «Первомайская» (Первомайск) в Луганской области, шахте «Юный Коммунар» (Юнокоммунаровск) в Донецкой области. Так, на «Юном Коммунаре» еще в 1979 году были проведены ядерные испытания, с того времени в этой шахте необходимо регулярно откачивать воду. Если этого не делать, то ситуация приведет к загрязнению грунтовых вод и экологической катастрофе на Донбассе», - написала Олифер.
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По ее данным, в экономической подгруппе ТКГ продолжается урегулирование вопросов о восстановлении инфраструктуры, железнодорожных объектов, линий электропередач.
«Продолжается процесс заключения контрактов на поставки воды в отдельные районы Луганской области, с учетом долгов за ранее поставленную воду. Контракты будут заключены в соответствии с украинским законодательством», - написала Олифер.
Также на заседании речь шла о безопасности сотрудников Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой до миллиона жителей на всем Донбассе.
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