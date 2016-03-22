Ученые обнаружили положительное влияние паразитов на исчезающих животных

Оказывается, для сохранения популяции необходимо сохранять и паразитов данного вида животных, работа готовится к публикации в журналеTrends in Ecology and Evolution, пишет "Газета.Ru".

Исследователи утверждают, что устранение паразитов в организме животных может иметь серьезные негативные последствия для популяции в целом. Организм паразита эволюционирует вместе с организмом хозяина на протяжении долгого времени и может приобрести некоторое положительное влияние на здоровье.

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«Воздействие паразитов на раннем этапе жизни может повысить устойчивость к этим же паразитам в дальнейшем, - говорит профессор Университета Отаго Хэмиш Спенсер. - Недавние исследования показали, что такое воздействие повышает эффективность иммунной системы против широкого спектра инфекций».

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В настоящее время все программы разведения и содержания животных в зоопарках или других учреждениях предполагают стерилизацию от возможных паразитов. Более того, антипаразитная терапия проводится и перед выпуском животного в дикую среду обитания.

Ученые отмечают, что для сохранения биоразнообразия и поддержания экологических и эволюционных процессов необходимо сохранять паразитов вместе с исчезающими видами животных.