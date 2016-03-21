ЮНЕСКО: Иранское озеро Хамун стало биосферным заповедником

Такое решение было принято на 4-м Всемирном конгрессе ЮНЕСКО по биосферным заповедникам, прошедшем в столице Перу - Лиме, сообщает ТАСС.

С внесением водных угодий в список мирового природного наследия общее количество биосферных заповедников в Иране достигло 11. Этот статус Хамуна позволит Исламской Республике получить от международной организации специальное финансирование на природоохранные меры, научные исследования и мониторинг состояния озера и водно-болотных угодий вокруг него, отмечает в этой связи агентство Мехр.

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Название Хамун носит целая группа трансграничных водоемов как в Иране, так и в Афганистане. Озера, лагуны и болота образуются в устьях рек Гильменд, Фарахруд и Хашруд при впадении в Систанскую впадину. Эта уникальная природная гидросистема замкнутого типа включает три озера: Хамун-е Гильменд на территории Ирана, пограничное озеро Хамун-е Сабари и Хамун-е Пузак, которое почти полностью относится к Афганистану. Причем озера на афганской стороне являются крупнейшими в этой стране, да и большая часть площади пограничных водно-болотных угодий приходится на ее территорию. Однако афганские водоемы Хамун не имеют никакого специального природоохранного статуса.

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В то же время иранская их часть, расположенная на 60 тыс. га, еще в феврале 1971 года была признана охраняемой территорией в рамках так называемой Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение. В настоящее время к этому международному документу, подписанному в иранском городе Рамсар, присоединились более 150 государств.

Состояние озер и болот Хамун имеет решающее значение для жизни нескольких сотен тысяч белуджей, проживающих в основном в иранской провинции Систан и Белуджистан. Тростниковые заросли служат кормом для скота, топливом для приготовления пищи и отопления, а также сырьем для ремесел и строительства. Рыбалка и охота - важный источник дохода для многих семей. Из-за продолжительного периода засухи последних лет, а также нерационального использования водных ресурсов рек, питающих озера, это фундаментальная зависимость от водоемов привела к краху местной экономики. Нехватка воды разрушает экологическую систему озер, лагун и болот, нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в дельте пограничной реки Гильменд.