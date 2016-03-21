Под Гамбургом произошла утечка токсичных веществ, над городом поднялась оранжевая туча (фото)

Об этом сообщает издание Hamburger Abendblatt, пишет Европейская правда.

Утечка произошла около 9.00 утра, когда погрузчик повредил бак с серной кислотой емкостью 1000 литров. Вследствие этого вытекла почти половина его содержимого.

Кроме того, с полки упал еще один бак с азотной кислотой – и полностью разбился.

Читайте также"Воздушный апокалипсис": В некоторых районах Китая уровень загрязнения воздуха превысил норму в 56 раз (фото)

Вследствие химической реакции, которая произошла в результате утечки, над городом поднялась густая туча оранжевого цвета радиусом несколько сотен метров.

Теперь жителям близлежащих районов рекомендуют держать окна и двери закрытыми и не выходить на улицу.

Сообщений о пострадавших пока нет, на месте происшествия работают экстренные службы.