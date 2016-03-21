Под Гамбургом произошла утечка токсичных веществ, над городом поднялась оранжевая туча (фото)
На складе близ немецкого города Гамбург произошла утечка более тысячи литров токсичных веществ.
Об этом сообщает издание Hamburger Abendblatt, пишет Европейская правда.
Утечка произошла около 9.00 утра, когда погрузчик повредил бак с серной кислотой емкостью 1000 литров. Вследствие этого вытекла почти половина его содержимого.
Кроме того, с полки упал еще один бак с азотной кислотой – и полностью разбился.
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Вследствие химической реакции, которая произошла в результате утечки, над городом поднялась густая туча оранжевого цвета радиусом несколько сотен метров.
Теперь жителям близлежащих районов рекомендуют держать окна и двери закрытыми и не выходить на улицу.
Сообщений о пострадавших пока нет, на месте происшествия работают экстренные службы.