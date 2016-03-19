"Час Земли – 2016": в Киеве скоро выключат "необязательный" свет

Сегодня, 19 марта, в 20:30 стартует всемирная природоохранная акция "Час земли". В центре Киева на час выключат освещение ряда памятников. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Вечером на час отключат декоративное освещение наиболее известных архитектурных памятников. Так, в 20:30 отключат подсветку монумента "Родина-мать", Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, здания министерства иностранных дел, монумента Независимости и флагштока на Майдане Незалежности.

Также отключат архитектурно-декоративное освещение колокольни Михайловского монастыря, Успенского собора и колокольни Киево-Печерской Лавры, Софиевского собора и колокольни.

Как известно, инициатором "Часа Земли "2016" является Всемирный фонд природы (World Wide Fund for Nature). Акция должна привлечь внимание ко глобальным экологическим проблемам, в частности, изменению климатических условий, необходимости уменьшать энергозатраты и прочему.

Традиционно в этот день все желающие учреждения и организации выключают "необязательный" свет и электрические устройства, таким образом привлекая внимание к экологическим проблемам мира и единство в желании защитить природу.