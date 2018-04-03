Гасите свет: Украина готовится к "Часу Земли"

«Час Земли» - ежегодная и самая массовая общественная экологическая акция на Земле. Основателями мероприятия, во время которого активисты призывают выключить свет и бытовую технику всего на один час, сэкономить электроэнергию и, в конечном счете, снизить вредные выбросы в атмосферу, стал Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Пионерами этой глобальной ныне экологической акции стали жители Австралии. В 2007 году 31 марта свет на один час погас в Сиднее. Идею поддержали не только простые граждане, а и крупные корпорации, средний и малый бизнес, а также госструктуры. Всего час без электроэнергии снизил энергозатраты города-милионника на 10,2% в час.

Конечно, определить точные суммы экономии (имеется ли она и является ли в действительности существенной) в планетарном масштабе не представляется возможным. Если же посчитать очень приблизительно, то кратковременный отказ от телевизора, холодильника, микроволновки, стиральной машины, компьютера или ноутбука, телефона и всяческих зарядных устройств, которые потребляют энергию даже в режиме standby, позволяет сберечь около 0,5 киловатт в час. Конечно, столь малые цифры не впечатляют. Но если умножить их на 30 дней в месяц? Или на 365 дней в год?

Вместе с тем, экономия света, по словам инициаторов мероприятия, только сопутствующий фактор. Во Всемирном фонде дикой природы неоднократно отмечали, что значительно экономии электроэнергии во время акций не наблюдается. Тем более, что один час времени в масштабах деятельности электростанций – слишком незначительный отрезок.

Главным образом, «Час Земли» направлен на привлечение внимания к глобальному потеплению – теме номер один, поднятой на последней конференции ООН по изменению климата в Париже в 2015 году. Активисты считают, что отказ от электроэнергии раз в году воспитывает в потребителях культуру энергопотребления, что постепенно приведет к осознанию снижать расход энергии.

Собственно, активисты в этом правы. Поскольку уже с 2008 года пример Сиднея, скажем так, пошел в массы. В обозначенный день на один час от электричества отказались 50 миллионов человек из 370 городов в 35 странах. Во время «Часа Земли» гаснут не только огни в частных домохозяйствах. На короткое время без электричества остаются всемирно известные здания и объекты – от статуи Христа в Рио-де-Жанейро и Колизея в Риме до Эмпайр-стейт-билдин в Нью-Йорке и моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско.

В 2009 году (по оценкам WWF в этом году акция стала самой массовой в истории человечества, поскольку в ней приняли участие более миллиарда жителей планеты) к инициативе присоединилась и Украина. «Тогда акцию поддержали 16 населенных пунктов, но она не была широко освещена», - рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Светлана Коломиец.

«В этом году вместе с Киевом отключать свет на час изъявили желание 48 населенных пунктов. Многие известные люди продержали компанию, о желании участвовать заявили рестораны, известные отели, общественные организации и частные компании. Минприроды тоже не первый год поддерживает акцию. В этот день на всех этажах министерства на час выключается свет», - добавила она.

По словам Светланы Коломиец, главная задача акции не экономия электроэнергии, а привлечение внимания к изменению климата. «В Украине доля населения в общем объеме потребления электроэнергии около 30%. Если каждый из нас будет уделять хотя бы немного внимания энергоэффективности и станет экономнее потреблять энергоресурсы, это будет иметь огромный эффект. Конечно, с промышленными предприятиями ситуация сложнее. Но радует, что в этом году к акции присоединились многие компании, среди которых крупнейшие в стране налогоплательщики. Все это говорит о том, что в зависимости от того, как меняется страна меняется и отношения людей к экологии, возрастает уровень ответственности и понимания», - считает она.

«Мы выключаем свет в «Час Земли»… и продолжаем выключать его каждый раз, когда выходим из комнаты, - отмечают активисты WWF Украина. – Вдохновение одного часа, который является символом природоохранного движения во всем мире, дает нам силы действовать весь год». В текущем году активисты WWF Украина под эгидой «Часа Земли» инициировали эстафету добрых дел – предложили всем желающим делать добро для планеты и вдохновлять своими поступками других людей.

Идея пришлась по душе украинским селебретис. К примеру, Дмитрий Шуров (Pianoбой) на собственном примере показал, насколько важно озеленение: привез из Ужгорода саженец и посадил его в одном из киевских скверов. Не пасли задних и другие известные телеведущие, актеры, музыканты. Кто-то рассказал о необходимости правильной утилизации батареек, кто-то – об энергосберегающих лампах, кто-то об отказе от пластика, в частности, от полиэтиленовых пакетов в супермаркетах и замене их на бумажные…

«Выключите свет на один час (в 20-30) в субботу 19 марта, на «Час Земли». Присоединитесь ко мне и миллионам людей и забейте гол за сборную планеты. Используйте свою энергию, чтобы предотвратить изменение климата. И не ограничивайтесь одним часом», - заявили известные футболисты, в числе которых Андрей Ярмоленко, привлекая к акции своих болельщиков.

«Инициатива «Час Земли», на данный момент, на слуху у активной молодежи и заинтересованных людей, и популярность акции только растет, так как растет вовлеченность людей в экологические вопросы, - констатируют в организации Let's do it Ukraine. - Украинцы готовы к переменам, мы все хотим лучшей жизни, и речь не о материальных благах, а о простых вещах - чистых улицах и добрых людях вокруг. Поэтому эко-инициативы благосклонно принимаются обществом, как позитивные и светлые перспективы на будущее».

Экология начинается с каждого, поэтому акция - это первый шаг к большим переменам в Украине.

«Час Земли» - идеальное мероприятие для начала перемен в сознании каждого человека. Акция не требуется практически никаких усилий для того, чтобы сделать свой вклад в экологию, а чувство удовлетворения от правильного поступка остается в памяти надолго, считают активисты, которые выключают свет не только раз в году.

Евгения Шапоренко, Татьяна Стежар