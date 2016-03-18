Взаимовыгодное сотрудничество: В израильской пустыне волки объединились с гиеной для охоты на добычу
В пустыне Негев на юге Израиля американские зоологи стали свидетелями редкого случая взаимовыгодного сотрудничества хищных зверей различных видов. Здесь полосатая гиена ищет добычу вместе со стаей волков.
Как рассказывает Gizmodo, обычно полосатые гиены ведут уединенный образ жизни и охотятся только вместе со своими детенышами, пишет Лента.ру со ссылкой на журнал Zoology in the Middle East.
Отмечается, что волки же никогда не сотрудничают с представителями других хищных млекопитающих. Среди каньонов пустыни Негев в 1994 году ученые обнаружили следы обоих животных в одном месте — на влажном песке, после сильного паводка. Поиски самих животных не увенчались успехом. Только через четыре года, когда зоологи вернулись работать в Негев, они повстречали стаю волков, одним из членов которой оказалась гиена.
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Зоологи попытались объяснить это странное сотрудничество. По всей видимости, волки быстро бегают и легко убивают крупных животных, трупы которых потом подъедает гиена-падальщик. Зато гиена лучше чует на расстоянии запах отбросов, лучше выкапывает их, а также способна открывать консервные банки. Таким образом, союзу двух хищников могли способствовать люди, замусорившие пустыню Негев.
В последнее время ученые часто отмечают, что поведение животных сильно меняется под воздействием климатических изменений и других антропогенных процессов. Так, белые медведи на острове Шпицберген научились ловить дельфинов и запасать их мясо под снегом, а тюлени вместо рыбы и ракообразных все чаще поедают других морских млекопитающих.