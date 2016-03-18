Взаимовыгодное сотрудничество: В израильской пустыне волки объединились с гиеной для охоты на добычу

Как рассказывает Gizmodo, обычно полосатые гиены ведут уединенный образ жизни и охотятся только вместе со своими детенышами, пишет Лента.ру со ссылкой на журнал Zoology in the Middle East.

Отмечается, что волки же никогда не сотрудничают с представителями других хищных млекопитающих. Среди каньонов пустыни Негев в 1994 году ученые обнаружили следы обоих животных в одном месте — на влажном песке, после сильного паводка. Поиски самих животных не увенчались успехом. Только через четыре года, когда зоологи вернулись работать в Негев, они повстречали стаю волков, одним из членов которой оказалась гиена.

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Зоологи попытались объяснить это странное сотрудничество. По всей видимости, волки быстро бегают и легко убивают крупных животных, трупы которых потом подъедает гиена-падальщик. Зато гиена лучше чует на расстоянии запах отбросов, лучше выкапывает их, а также способна открывать консервные банки. Таким образом, союзу двух хищников могли способствовать люди, замусорившие пустыню Негев.

В последнее время ученые часто отмечают, что поведение животных сильно меняется под воздействием климатических изменений и других антропогенных процессов. Так, белые медведи на острове Шпицберген научились ловить дельфинов и запасать их мясо под снегом, а тюлени вместо рыбы и ракообразных все чаще поедают других морских млекопитающих.