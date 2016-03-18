В ВОЗ объяснили, как плохая экология влияет на численность населения

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передают Метеовести.

Отмечается, что каждый четвертый смертельный случай обусловлен именно экологическими факторами. Причиной такого большого количества смертей является повсеместное загрязнение среды, в которой обитает человек.

Ученые со всего мира напоминают, что грязный воздух негативно отражается на здоровье легких.

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Кроме того, у женщин и мужчин могут возникать головные боли и мигрени. Однако экология может способствовать развитию и более страшных недугов, например, инсультов, онкологии и заболеваний сердца.

На сегодняшний день ученые со всего мира бьют тревогу. Они настоятельно рекомендуют руководителям стран и больших предприятий в экстренном порядке принять необходимые меры по улучшению качества питьевой воды и воздуха.

Напомним, ранее компании Twitter, DigitasLBi и Plume Labs of Paris договорились о совместном проекте по использованию голубей для мониторинга уровня загрязнения воздуха в Лондоне.