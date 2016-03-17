В Мехико из-за экологической обстановки ограничили использование частных автомобилей

Об этом в среду сообщил на пресс-конференции глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера. Он подчеркнул, что владельцев автомашин, которые нарушают запрет, нельзя штрафовать.

"Сотрудники полиции должны информировать граждан и доводить до их сведения информацию об ограничении использования их транспортных средств, но не штрафовать", - цитирует политика газета Universal. По данным на 16:00 среды (01:00 четверга мск), режим экологической тревоги в Мехико из-за превышения допустимых концентраций озона в воздухе продолжает действовать. В большинстве районов города уровень загрязнения превышает 130 баллов по шкале от 0 до 200.

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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в минувший вторник потребовал немедленно принять меры для защиты окружающей среды в столице страны и пригородах. По мнению главы государства, необходимо строже подходить к вопросу "улучшения качества воздуха и защиты здоровья более чем 20 млн мексиканцев", проживающих в этом регионе.

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Из-за крайне неблагоприятной экологической обстановки власти Мехико ввели запрет на ремонтные работы, в том числе на дорогах, и сжигание любых материалов на открытом воздухе. Жителям Мехико и пригородов, особенно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, было рекомендовано соблюдать повышенные меры предосторожности и свести к минимуму пребывание вне помещений.

Метеорологи ожидают частичного улучшения ситуации только к 18 марта. В настоящее время естественному очищению воздуха над городом препятствуют отсутствие ветра и высокое атмосферное давление.