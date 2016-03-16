СМИ: Около 4 млн жителей Зимбабве нуждаются в продовольственной помощи из-за засухи

Об этом сообщает ТАСС со сслыкой агентство Reuters.

По его данным, южноафриканская страна столкнулась с самой сильной засухой более чем за 20 лет. В связи с изменением климата и природным феноменом Эль-Ниньо Зимбабве обратилось в прошлом месяце за помощью в $1,6 млрд, необходимой для покупки зерна и продовольствия для более чем 3 млн жителей страны.

В начале февраля президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил зоной бедствия ряд страдающих из-за засухи сельских районов страны. По данным зимбабвийского правительства, 26% населения страны нуждается в продовольственной помощи.

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Рекордная за последние десятилетия засуха на юге Африки угрожает продовольственной безопасности Зимбабве с населением 13 млн человек. Из-за отсутствия воды и травы гибнет скот, резко снизилась урожайность. Зимбабве нужно около $300 млн для импорта не менее 700 тысяч тонн кукурузной муки, производство которой резко упало.

Всемирно известный водопад Виктория на реке Замбези на границе Зимбабве и Замбии уменьшился наполовину. Снимки с воздуха показывают на замбийской стороне опустевшее ущелье, по которому обычно протекает река.