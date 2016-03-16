СМИ: Подключенные к интернету голуби будут следить за чистотой лондонского воздуха

На птиц оденут специальные рюкзаки с подключением к интернету, которые будут передавать данные о состоянии атмосферы.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на VentureBeat.

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Датчики, которые находятся в рюкзаках, будет замерять уровень озона и диоксида азота в атмосфере. Результаты мониторинга загрязнения воздуха будут публиковаться в специально созданном для этого аккаунте в Twitter. Кроме того, голубиный патруль получит свой собственный веб-сайт, на котором можно будет отследить местонахождение каждой птицы.

Кампания призвана привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в Лондоне. Кроме того, жители города станут бета-тестерами проекта, который Plume Labs дальнейшем планирует существенно расширить.

В июле 2013 года инженеры из Корнуэльского университета разработали для птиц сверхлегкие электронные датчики, которые получают энергию во время полета. В оптимальных условиях такой датчик вырабатывает около 300 милливатт электроэнергии, что достаточно для питания другого оборудования в голубином рюкзаке: модуля памяти, акселерометра и беспроводного ресивера.