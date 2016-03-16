В оккупированном Севастополе разрушается старейший Матросский бульвар

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии".

"По информации депутатов местного парламента, памятники Севастополя до сих пор сверяют с украинским «Государственным реестром недвижимых памятников объектов культурного наследия национального и местного значения по г. Севастополю», - говорится в сообщении.

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Ветераны Севастополя обратились к российскому правительству Севастополя с просьбой привести в порядок Матросский бульвар к 9 мая – Дню победы.

Матросский бульвар был создан в середине 19 века. С его площадки открывается видовой обзор Севастопольской бухты. В 19 веке на нем устраивались балы и маскарады, в 20-м веке – танцевальные вечера. После 1944 года бульвар восстановили. На нем построили летнюю площадку Дома офицеров, спортивную и танцплощадку.

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В 2009 году севастопольцы отстояли бульвар от намерения коммерческих структур превратить его в гостиничный комплекс.