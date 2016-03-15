Экологический комитет рекомендует ВР освободить заповедники от земельного налога: платить ни один уже не может

Об этом заявил председатель комитета, соавтор этого законопроекта Николай Томенко, сообщает пресс-служба комитета.

Проектом закона, соавторами которого также является Анатолий Евлахов и Иван Рыбак, предлагается внести изменения в статью 282 Налогового кодекса, освободив от уплаты налога заповедники, национальные природные парки, заказники (кроме охотничьих), парки, региональные ландшафтные парки, ботанические сады, дендрологические и зоологические парки, памятники природы, заповедные урочища и парки-памятки садово-паркового искусства.

"Дело в том, что бюджетные природоохранные учреждения из-за отмены льгот на уплату арендной платы за пользование землей оказались перед угрозой своего дальнейшего функционирования. Сегодня ни один объект природно-заповедного фонда, который финансируется за счет госбюджета, не в состоянии оплатить аренду за заповедную территорию, которая насчитывает десятки тысяч гектаров", - отмечают авторы законопроекта.

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Так, рассчитанный налог для национальных природных парков и заповедников, подчиненных Минприроды, без предоставления льгот составляет около 280 миллионов гривень в год. При этом в государственном бюджете на 2016 год по бюджетной программе "Сохранение природно-заповедного фонда" на уплату земельных налогов в местные бюджеты всем паркам и заповедникам выделено всего 4 миллиона гривень.

"А потому принятие указанного законопроекта позволит сохранить заповедные территории Украины, их дальнейшее функционирование", – подытожил Томенко.