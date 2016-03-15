СМИ: На Тузле строители Керченского моста уничтожают растительность, в том числе, редкие виды

Как рассказал кандидат биологических наук, заместитель директора Киевского ботанического сада им.академика Фомина Виталий Коломийчук, причина этому – строительство Керченского моста, передает "Крым. Реалии".

«Часть острова недалеко от нашей погранзаставы острова Тузла уже трансформирована полностью. Там утрачен растительный покров, и я не знаю, были ли репатриированы растения – те, которые росли там, именно редкие растения. Кроме того, что там произрастают редкие растения, занесенные в Красную книгу, там есть виды Бернской Конвенции. То есть, европейского уровня. Это и взморник морской. Он образует там сообщество, которое охраняется на европейском уровне», – сказал эколог.

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Коломийчук допускает, что часть растительного покрова острова Тузла уже уничтожена.

«Растительный покров, я думаю, что на трети острова уже уничтожен, и восстановить его будет уже невозможно», - отметил он.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году, после аннексии Крыма Российской Федерацией.

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О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма.

В конце января 2016 года в РФ признала существование задержек с подготовкой экспертизы Керченского моста.