В Мехико объявили экологическую тревогу, людям советуют меньше находиться на улице
09:28, 15 марта 2016Экология
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Из-за крайне экстремальной экологической ситуации в мексиканской столице введены частичные ограничения на пользование частным автотранспортом.
REUTERS
Власти Мехико впервые с 2002 года объявили экологическую тревогу, сообщает Газета.ру со ссылкой на CNN Expansion.
Из-за крайне экстремальной экологической ситуации в мексиканской столице введены частичные ограничения на пользование частным автотранспортом.
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Гражданам рекомендовано минимальное нахождение на улице.
Напомним, в конце прошлого года власти Пекина объявляли красный уровень тревоги из-за смога.
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