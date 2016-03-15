В Мехико объявили экологическую тревогу, людям советуют меньше находиться на улице

09:28, 15 марта 2016
Экология
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Из-за крайне экстремальной экологической ситуации в мексиканской столице введены частичные ограничения на пользование частным автотранспортом.

REUTERS

Власти Мехико впервые с 2002 года объявили экологическую тревогу, сообщает Газета.ру со ссылкой на CNN Expansion.

Из-за крайне экстремальной экологической ситуации в мексиканской столице введены частичные ограничения на пользование частным автотранспортом.

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Гражданам рекомендовано минимальное нахождение на улице.

Напомним, в конце прошлого года власти Пекина объявляли красный уровень тревоги из-за смога.

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