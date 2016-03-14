На Карибах создают систему раннего предупреждения о цунами "Caribe Wave 16"

В прибрежных районах Карибского бассейна и прилегающих регионах в 2005 году под эгидой Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО началось создание системы раннего предупреждения о цунами и других опасных явлений, пишет Центр ФОБОС.

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17 марта правительства стран Карибского бассейна совместно с МОК проведут тестирование системы оповещения об угрозе цунами. Тестирование под названием «Caribe Wave 16», ставит целью проверить эффективность предупредительных систем для всех ответственных за управление чрезвычайными ситуациями (от национальных координаторов, синоптиков, службы береговой охраны, до аварийно-спасательных служб в регионе). Почти 70 тыс. человек будет задействовано в учениях. К учениям также могут присоединиться и другие страны. Свое согласие уже дали Панама, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика и Венесуэла.

Учения основаны на «двойном сценарии», предполагающем возникновение двух мощных землетрясений: одного у берегов Венесуэлы, а второго у северного побережья Доминиканской Республики.