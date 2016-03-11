ООН: За первые два месяца 2016 года в атмосфере Земли выросла концентрация углекислого газа

Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Скачок" в концентрации СО2, по данным ВМО, ссылающейся на выводы Национального управления США по исследованиям океанов и атмосферы, произошел отчасти вследствие природного феномена Эль-Ниньо. При этом предыдущее наиболее значительное повышение концентрации двуокиси углерода наблюдалось в атмосфере в 1998 году, который также был отмечен сильным Эль-Ниньо.

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ВМО обращает также внимание на проведенные обсерваторией Мауна-Лоа на Гавайях измерения, согласно которым в течение 2015 года концентрация СО2 резко увеличилась - на 3,05 части на миллион. Это самый высокий рост за последние 56 лет наблюдений. Как отмечается в сообщении ВМО, такое развитие ситуации имеет "существенное значение", поскольку обсерватория Мауна-Лоа "является старейшей станцией в мире, ведущей непрерывные измерения в атмосфере".

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Как пояснил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, "влияние Эль-Ниньо на концентрацию СО2 - это природный и относительно недолго живущий феномен". Однако деятельность человека является "долгосрочным драйвером выбросов парниковых газов". "У нас есть возможность и обязанность это прекратить", - отметил он.

В ВМО напоминают в этой связи, что в течение последних 10 лет количество двуокиси углерода в атмосфере увеличивалось ежегодно в среднем на 2 части на миллион.