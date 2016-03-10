Ученые узнали, как меняющаяся окружающая среда влияет на движение толпы

Подробнее с исследованием можно ознакомиться в журнале Nature Communications, пишет "Газета.Ru".

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Ученым известно, что живые существа любого уровня организации от колонии бактерий до толпы пешеходов используют одинаковые модели поведения. Такое поведение чаще всего не поддается логическому описанию, так как оно сильно зависит от изменения окружающей среды. Руководитель международной исследовательской группы Джорджио Вольпе считает, что определение направления частиц в группе особенно важно, так как поможет ученым описать самые разные активные системы. Это может помочь в создании руководств для обеспечения безопасности при панических ситуациях или точного попадания лекарственного препарата в участок боли.

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Исследования проводились на основе изучения движения коллоидных частиц. Мельчайшие частицы в растворах, как правило, находятся в свободном состоянии. После подселения в раствор кишечных палочек коллоидная система стала активной: было замечено, что частицы начинали собираться в центральной точке, если на нее был направлен луч. Разобщение системы вызывалось разбросанными пятнами света по всей площади. Наблюдения показали, что сбор и расхождение частиц пропорциональны степени нарушения устойчивости внешней среды.

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Сейчас на основе полученных результатов исследовательская группа планирует разработать нанороботов, способных правильно ориентироваться в сложных природных условиях для быстрого восстановления устойчивости в случае ее нарушений.