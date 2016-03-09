Ученые выяснили, благодаря чему смогли выжить морские черепахи
На основе изучения 200 видов окаменелых останков древних крокодилообразных сотрудники Имперского и Университетского колледжей Лондона установили, что примерные сроки исчезновения 80% хищных существ на рубеже юрского и мелового периодов совпадают с дальнейшим развитием морской черепахи.
Ученые предполагают, что этот процесс был обеспечен снижением давления на черепах со стороны древних крокодилов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B, передает "Газета.Ru".
Исследователи считают, что массовое вымирание крокодилообразных около 145 млн лет назад наступило после понижения уровня моря. Это изменило привычные места обитания и охоты древних хищников такие, как лагуны и прибрежные болотистые участки.
Читайте такжеВ столице Кении из национального парка сбежали львы
Вымирание большого количества видов древних предков крокодилов повлияло не только на морских черепах. После крокодилообразных господство в море приобрели плезиозавры и предки современных акул, что обеспечило их развитие.Также уменьшение количества видов древних крокодилов изменило химический состав морской воды: концентрация серы увеличилась, а кислорода - уменьшилась.
Читайте такжеДатские исследователи разрабатывают новую модель прогнозирования наводнений
Ученые планируют продолжить исследование и включить в него группы древних динозавров, амфибий и млекопитающих, чтобы лучше понять процессы, протекавшие на рубеже юрского и мелового периодов и повлиявшие на биологическое разнообразие.