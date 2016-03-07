Две трети властей в Японии выступают за сокращение использования АЭС - опрос

Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного японским агентством Киодо, передает ТАСС.

Исследование было проведено в преддверии пятой годовщины трагедии на АЭС "Фукусима-1", которая произошла 11 марта 2011 года. Отмечается, что 44,6% региональных властей выступают за сокращение зависимости страны от АЭС, а еще 21% придерживается еще более жесткой позиции, настаивая на полном отказе от атомной энергетики. Главное беспокойство у респондентов вызывает проблема безопасности станций, а также вопрос утилизации ядерных отходов.

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Среди сторонников полного отказа от использования атомной энергетики оказались и власти города Касивадзаки (префектура Ниигата), где расположена крупнейшая АЭС в мире по установленной мощности "Касивадзаки-Карива". Губернатор префектуры Ниигата Хирохико Идзумида подчеркнул, что необходимо более детально расследовать аварию на АЭС "Фукусима-1", чтобы избежать ее повторения.

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Опросник был разослан всем региональным и муниципальным властям страны, 99,6% из которых дали ответ. До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику приходилось порядка 30% в энергобалансе Японии. В результате временно вынужденного отказа от атомной энергетики стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Несмотря на наличие негативных настроений в обществе по этому вопросу, правительство Японии настроено на постепенное возобновление использования атомной энергетики.

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Сейчас в стране действуют три реактора - два энергоблока АЭС "Сэндай" (префектура Кагосима) были перезапущены еще в прошлом году, а третий реактор АЭС "Такахама" - в начале этого года. Ранее в прошлом месяце состоялся перезапуск четвертого энергоблока "Такахамы", однако, всего через несколько дней он был экстренно остановлен из-за проблем в системе генерации электроэнергии.