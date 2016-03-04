Пан Ги Мун призвал защитить дикую природу от браконьерства

Об этом сообщает ТАСС.

В письменном обращении по случаю Всемирного дня дикой природы генсек подчеркнул, что у международного сообщество "остается все меньше времени" на то, чтобы положить конец браконьерству, которое "угрожает самым известным видам" флоры и фауны.

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"Слишком долго мир был свидетелем душераздирающих кадров массового убийства слонов ради их бивней", - заявил генсек ООН, добавив, что контрабанда слоновой кости "продолжается в тревожном объеме". Пан Ги Мун обратил внимание, что от браконьерства и последствий человеческой деятельности страдают многие другие виды флоры и фауны, в том числе гепарды, носороги, морские черепахи, акулы, тигры, киты.

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"В этот День дикой природы я призываю всех граждан, частный бизнес и правительства сыграть свою роль в защите животных и растений планеты. Действия, которые предпринимает каждый из нас, определят судьбу дикой природы. Ее будущее в наших руках", - указал генеральный секретарь.