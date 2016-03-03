Уровень воды в Мертвом море продолжает падать

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Haaretz, в 1976 году поверхность воды Мертвого моря находилась на 398 метров ниже уровня мирового океана, а в декабре 2015 года она практически достигла отметки в минус 430 метров.

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"Темп падения уровня воды существенно ускоряется: в первые два десятилетия с 1976 года вода уходила на 6 метров каждые 10 лет, в третье десятилетие этот показатель достиг уже 9 метров, а в последние 10 лет - 11 метров", - пишет газета. При этом, по прогнозам экспертов, уровень воды в Мертвом море может упасть еще на 25 метров в ближайшие 20 лет, и, если ничего не предпринимать, к 2050 году самый соленый на Земле водоем может вовсе исчезнуть.

Год назад Израиль и Иордания договорились опреснять воду из Красного моря и перекачивать солевой остаток в пересыхающее Мертвое море. "Даже если будет реализована программа по переброске воды из Красного моря, сложно себе представить, как это сможет поменять негативный тренд в ближайшие пару десятков лет", - отмечает Haaretz в своем исследовании.

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Мертвое море является самой низкой точкой планеты и располагается в тектонической впадине. Южная оконечность Мертвого моря уже частично высохла, в результате чего там образовался своеобразный соляной перешеек в несколько сотен метров шириной.

Но еще одной проблемой Мертвого моря является образование провалов вдоль его берегов. Это создает реальную угрозу для инфраструктуры, в частности, для дорог и мостов. "Практически с полной уверенностью можно говорить, что через 20 лет уже не будет существовать путей доступа к естественной береговой линии (Мертвого моря)", - отмечает Haaretz. Впервые провалы на побережье Мертвого моря были зафиксированы в 80-х годах прошлого века. Сначала их воспринимали как курьез, но "к концу 1990-х годов курьез превратился в серьезную проблему", указывает издание.

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Собственно, процесс образования провалов ускоряется вместе с отступлением уровня воды Мертвого моря. "В 1996 было зафиксировано 220 провалов, в 2006 - 1808, в прошлом году - 5548", - сообщает Haaretz. Газета отмечает, что в настоящее время в год образуется около 500 таких провалов. Уже "в 2014 году в результате образования провалов пришлось оставить несколько пляжей, мост, бензоколонку и паркинг", - пишет газета. Этот процесс, когда дождевые воды вымывают соляные пласты из-под почвы, и она проваливается вниз на несколько десятков метров, вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов. Он напрямую вызван падением уровня соленой воды Мертвого моря, который постоянно снижается. "Возможно, именно 2014 год запомнится как поворотный момент в пересыхании Мертвого моря", - отмечает Haaretz.