Тернопольский облсовет запретил строительство ГЭС на Днестре в пределах области

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня проголосовали все 55 зарегистрированных на сессии депутатов.

Накануне голосования председатель временной депутатской комиссии по изучению вопроса строительства каскада гидроэлектростанций с водохранилищами на верхнем Днестре Роман Нитка во время выступления сообщил, что строительство ГЭС будет иметь губительные последствия для Днестра и каньона.

"Исчезнут редкие виды рыб, ухудшится качество питьевой воды, возникнут проблемы с водоснабжением у жителей близлежащих сел. Строительство грозит разрушением ландшафтов и экосистем Днестра", – сказал Нитка.

Он также подчеркнул, что предложенный проект строительства противоречит действующему природоохранному законодательству и ратифицированным Украиной международным соглашениям.

Депутаты наложили мораторий на строительство ГЭС в пределах области, запретив согласовывать размещение объектов гидроэнергетики на Днестре.

Как сообщал УНИАН, сегодня более 100 активистов пикетировали облсовет с требованием запретить строительство ГЭС на Днестре.

В сентябре 2015 года компания "Укргидроэнерго" представила проект строительства на территориях Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ряда гидроэлектростанций на Днестре, в том числе 5 русловых низконапорных и 1 деривационной. Представители "Укргидроэнерго" заверили, что приоритетом при сооружении станций станет минимизация ущерба окружающей среде.

В конце декабря решение о запрете согласования вопроса размещения ГЭС вдоль Днестра принял Ивано-Франковский облсовет.