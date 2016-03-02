Рыбаки Нигерии подали в суд на концерн Shell за разлив нефти

Об этом сообщил представитель концерна, передает ТАСС.

Shell однако уверяет, что еще в 1993 году "остановил производство нефти в Огониленде - местах проживания народа огони", представители которого и подали судебные иски.

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Выездные слушания по делу состоятся в Нигерии. Представлять истцов будет адвокатская контора Leigh Day, усилиями которой в начале прошлого года было принято судебное решение о выплате компанией Shell компенсации пострадавшим в размере $84,5 млн, в то время как изначально концерн готов был заплатить истцам не более $50 тыс. долларов.

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Рыбаки и крестьяне Огониленда утверждают, что нефтяные промыслы Royal Dutch Shell в течение нескольких десятилетий разрушали их бизнес и здоровье, так как из-за разливов нефти экологическая обстановка в местах их проживания стала невыносимой. Так, например, утверждается, что с 1989 года в дельте Нигера нет чистой питьевой воды.