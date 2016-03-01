Украина в феврале вернула менее 1% от всех полученных средств по Киотскому протоколу – Минэкологии

Об этом сообщила на брифинге исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Анна Вронская.

«Вернули 2,5 млн евро, это менее 1% от средств, которые мы получили от одной из государственных компаний еще в 2009 году. Тогда Агентство по экологическим инвестициям (уже ликвидировано – УНИАН) получило 300 млн евро», - сказала Вронская.

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По ее словам, ранее японская сторона хотела вернуть гораздо большую сумму средств по Киотскому протоколу, однако министерство смогло подтвердить эффективность использования части денег на закупку автомобилей для полиции и модернизацию вагонов столичного метрополитена.

При этом она рассказала, что в Национальном антикоррупционном бюро продолжаются следственные действия по проведенному в конце 2015 года тендеру на сумму 1 млрд грн, на котором половину из указанной суммы могла получить фиктивная фирма.

«Деньги (фирме – УНИАН) не были уплачены и остались в распоряжении министерства. Они учитываются, и мы будем прорабатывать варианты, как их дальше использовать на проекты, которые были отобраны японской стороной», - добавила Вронская.

Ранее сообщалось, что из-за неэффективного использования "киотских" средств Япония в феврале может потребовать от Украины вернуть все оставшиеся деньги в рамках проекта.

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года в Украине был проведен тендер на общую сумму около 1 млрд грн по проектам уличного освещения в ряде городов и областей страны. При этом акцепты на половину этой суммы - порядка 480 млн грн - на проекты освещения в Ивано-Франковске, Коростене, Измаиле, Кривом Роге, Славянске, Запорожье и Киеве получила малоизвестная фирма-прокладка «Агротехбуд». Финансирование проектов должно было осуществляться за счет средств Киотского протокола, которые предоставляет правительство Японии.

Проигравшие участники конкурсов, в числе которых оказались компании «Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Николаевоблэнерго», подали жалобу в Антимонопольный комитет на организацию и проведение закупок.

30 декабря 2015 года Кабмин приостановил тендер и начал проверку условий его проведения. В начале января 2016 года Государственная фискальная служба передала результаты проверки, согласно которым фирму-победителя тендера признали фиктивной, а тендер - незаконным.

12 января Яценюк поручил главам Национального агентства по вопросам государственной службы, Министерства внутренних дел, Антимонопольного комитета и Государственной фискальной службы провести служебное расследование по тендеру, а 20 января Кабмин обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой привлечь к ответственности всех чиновников, задействованных в проведении незаконного тендера.