Минэкологии ожидает от Порошенко указа о Чернобыльском биосферном заповеднике до 26 апреля

Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности министра экологии Анна Вронская, отметив, что со стороны министерства все документы готовы.

«Такой заповедник создается указом президента. Все документы, которые требовались со стороны Министерства экологии, мы подготовили, они сейчас находятся в Администрации президента, и мы надеемся, что президент поддержит эту идею и подпишет этот указ именно до 26 апреля, когда мы будем отмечать 30-ю годовщину Чернобыльской трагедии», - сказала Вронская.

По ее словам, создание заповедника подразумевает разделение границ Чернобыльской зоны отчуждения, в частности, 10-километровая зона вокруг Чернобыльской АЭС останется для промышленного использования, а остальные территории 30-километровой зоны получат статус биосферного-заповедного фонда (почти 200 тысяч гектаров земель).

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Планируется, что территория заповедника будет охраняться и свободного доступа для посещения этой территории, как и сейчас, не будет.

«Мы там хотим сохранить природу, которая присуща нашему Полесью», - уточнила и.о. главы министерства.

При этом Вронская отметила, что если президент подпишет указ о создании заповедника до годовщины трагедии на ЧАЭС, то это позволит обсудить перспективы развития и использования зоны отчуждения 26 апреля в Киеве на форуме, в котором примут участие международные делегаты и представители стран-доноров.

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По ее словам, если планы по созданию заповедника удастся реализовать, то министерство намерено также создать в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» трансграничный украинско-белорусский биосферный резерват общей площадью порядка 500 тысяч гектаров.

«Это европейская практика и наша практика сотрудничества с соседними странами, а также это свидетельствует о нашем желании расширить границы природоохранных территорий», - добавила Вронская.

Справка УНИАН. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 годах именовавшаяся 30-километровой зоной — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тысяч гектаров.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, и север Полесского района Киевской области.