В Монреале с 2018 года запретят одноразовые пластиковые пакеты в магазинах

Об этом сообщил мэр мегаполиса Дэни Кодер, передает ТАСС.

"Наш план (по отказу от пластиковых пакетов) - это результат всестороннего анализа и долгих размышлений, - сказал он. - Легкие пластиковые пакеты-сумки, которые используют миллиарды (покупателей), представляют собой очевидную экологическую проблему". Кодер подчеркнул, что власти города объявили о своей инициативе за два года специально, чтобы коммерсанты смогли подготовиться.

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Согласно решению мэрии Монреаля, под запрет попадут все пакеты толщиной меньше 0,05 мм, а также не способные к биологическому или другим формам разложения. При этом ряд пластиковых пакетов смогут обойти запрет по "гигиеническим соображениям". Речь идет о небольших пакетиках, в которые упаковываются лекарства или свежие овощи.

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На сегодняшний день подобные запреты введены в шести муниципалитетах трех канадских провинций - Квебека, Манитобы и Альберты.

В Монреале проживают более 1,6 млн человек.