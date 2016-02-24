Минэкологии выступает за создание заповедника в Чернобыльской зоне

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 23 февраля сообщила исполняющая обязанности главы Минэкологии Анна Вронская.

«В связи с отмечанием 30-летия со дня Чернобыльской трагедии в этом году мы принимаем все меры, чтобы как можно скорее был подписан указ президента о создании Чернобыльского радиологического биосферного заповедника. Мы надеемся, что успеем до 26 апреля. Подготовительная работа уже проведена, ожидаем шаги от Администрации президента», - сказала Вронская.

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Также Вронская сообщила, что в планах министерства увеличить площадь заповедных территорий в Украине до среднеевропейского уровня. «По условиям Соглашения об ассоциации с Евросоюзом мы должны увеличить общую площадь территорий заповедного фонда приблизительно до 15% (территории страны - УНИАН). Мы рассчитываем, что в следующем году выйдем как минимум на 8%», - сказала и.о. министра экологии.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года глава Минэкологии Игорь Шевченко заявлял, что министерство планирует сократить территорию Чернобыльской зоны отчуждения с 30 до 10 километров вокруг остановленной атомной станции.

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Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 годах именовавшаяся 30-километровой зоной — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тысяч гектаров.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, и север Полесского района Киевской области.

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