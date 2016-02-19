Наибольшая доля выбросов метана с 2002 года приходится на США - исследование

Такой вывод содержится в новом докладе специалистов Гарвардского университета в США, опубликованном в научном издании Geophysical Research Letters, передает ТАСС.

По оценкам авторов, на долю США приходится от 30% до 60% глобального прироста антропогенной эмиссии метана, который считается одним из самых вредных "парниковых газов", влияющих на изменение климата.

В самих США выбросы метана за тот же период увеличились приблизительно на 30%. Как утверждают специалисты, собранные ими данные свидетельствуют о том, что этот процесс наиболее выражен в средней части страны, хотя и не позволяют конкретизировать источники. Вместе с тем природоохранные организации США указывают, что рост выбросов совпал по времени с бумом добычи энергоресурсов методом гидравлического разрыва пласта (ГРП, так называемый фрекинг), сопровождавшимся крупными утечками в атмосферу природного газа.

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