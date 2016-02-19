Наибольшая доля выбросов метана с 2002 года приходится на США - исследование
Энергетический бум последних лет в США - наиболее вероятная причина резкого увеличения глобальных выбросов метана в атмосферу за период с 2002 года.
Такой вывод содержится в новом докладе специалистов Гарвардского университета в США, опубликованном в научном издании Geophysical Research Letters, передает ТАСС.
По оценкам авторов, на долю США приходится от 30% до 60% глобального прироста антропогенной эмиссии метана, который считается одним из самых вредных "парниковых газов", влияющих на изменение климата.
В самих США выбросы метана за тот же период увеличились приблизительно на 30%. Как утверждают специалисты, собранные ими данные свидетельствуют о том, что этот процесс наиболее выражен в средней части страны, хотя и не позволяют конкретизировать источники. Вместе с тем природоохранные организации США указывают, что рост выбросов совпал по времени с бумом добычи энергоресурсов методом гидравлического разрыва пласта (ГРП, так называемый фрекинг), сопровождавшимся крупными утечками в атмосферу природного газа.
Читайте такжеНовая эра в борьбе с изменением климата
Например, одна только крупная утечка в каньоне Алисо в Калифорнии продолжалась четыре месяца и нанесла окружающей среде ущерб, эквивалентный выхлопам 440 тысяч легковых автомашин в течение целого года.
Читайте такжеВо Франции нашли способ получать электроэнергию из сыра
Комментаторы указывают, что в сравнении с данными специалистов Гарварда официальные оценки выбросов метана в США выглядят существенно заниженными. Объясняется это, по их словам, прежде всего тем, что официальные оценки составляются не по данным реальных измерений, а по отчетам промышленности об ожидаемых утечках.